شكرا لقرائتكم خبر عن البرد بخلي شوارع رأس البر.. والمحافظ: لا تهاون في قرار الغلق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشهد مدينة رأس البر التابعة لمحافظة دمياط طقسا باردا في معظم المناطق، مما تسبب في خلو معظم الشوارع والأسواق من المواطنين بسبب برودة الجو، وهوما أصاب أصحاب المحال التجارية والكافيهات بالقلق بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهونها خاصة في ظل وجود جائحة كورونا والذي بسبب في غلق هذه المنشآت لشهور طويله أصابت أصحابها بأضرار مادية فادحه، كما تسببت برودة الجو في خلو منطقة البلاجات تماما من الرواد.

من جانبها، قالت المحافظ الدكتورة منال عوض ميخائيل أنها تتابع شخصيا مدي التزام المنشآت بالمحافظة بمواعيد غلق المحال وفقا للقرارات الجديدة، وشددت على ضرورة الالتزام وعدم التهاون في تنفيذ هذه القرارات.