شكرا لقرائتكم خبر عن المصريون بالخارج يواصلون طباعة بطاقة اقتراع اليوم الثانى بختام جولات انتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل اليوم الثانى على التوالى اليوم الجمعة، المصريين بالخارج طباعة بطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات لإبداء رأيهم فى المرشحين بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب. وتبدأ السفارات والقنصليات المصرية فى 124 دولة أجنبية وعربية تلقى أصوات المصريين بالخارج في ختام جولات انتخابات مجلس النواب 2020، اعتبارا من غدا السبت والتى تستمر حتى يوم الاثنين القادم.

وشهد أمس الخميس قيام الناخبين بالخارج بطباعة بطاقات الاقتراع من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وابداء رأيهم فيها وارسالها الى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية عبر البريد المستعجل.

ويجرى تصويت المصريين بالخارج، بقيام الناخب بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات www.elections.eg ثم اختيار أيقونة تصويت الخارج ويدخل رقم التسجيل الذي حصل عليه خلال فترة تسجيل بيانات المصريين بالخارج في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 10 أكتوبر الماضي وعقب ظهور بطاقة الاقتراع وإقرار التصويت يتم طباعتها. وتأتى الخطوة الثانية من التصويت بأبداء الناخب رأيه في مرشحين دائرته الانتخابية باختيار عدد مساو لعدد المقاعد المخصصة لدائرته فإذا كان المنافسة على مقعد واحد يختار مرشح واحد وفى حال التنافس على مقعدين يتم اختيار مرشحين وفى حال التنافس على 3 مقاعد يتم اختيار 3 مرشحين، وبعد اختيار المرشحين يتم وضع بطاقة الاقتراع في مظروف صغير ابيض ويتم غلقه دون كتابة أي علامات من الخارج تدل على هوية الناخب، ثم وضعه في مظروف اكبر وملء إقرار التصويت وارفاقه مع المستندات الدالة على تواجد الناخب في الخارج من جواز السفر ومستندات الإقامة ويغلق المظروف جيدا ويدون عليه عنوان البعثة الدبلوماسية المصرية التابع لها وإرساله بعد ذلك عبر البريد المستعجل. وتتولى البعثات الدبلوماسية المصرية فى الخارج بعد التأكد من سلامة إجراءات التصويت وضع مظروف بطاقة الاقتراع مغلقا في الصندوق المخصص للدائرة المقيد بها الناخب.

وفى نهاية كل يوم من أيام التصويت يثبت رئيس اللجنة محضرا بإجراءات غلق الصناديق ويعد حصر بعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم ويحفظ المحضر في مظروف، يتم حفظ صناديق وأوراق الاقتراع ومحاضر اللجنة بمقر اللجنة الذي يغلق بصورة آمنة ويعين عليه حراسة، وتبدأ اللجنة عملها في اليوم التالي بالتحقق من سلامة مقر اللجنة وصناديق الاقتراع ويتم تحرير محضر بفتح اللجنة.

وفى اليوم الأخير لاستقبال مظاريف المصريين بالخارج يقوم أعضاء اللجنة عقب حلول التاسعة مساء بتوقيت كل دولة بفض محتويات كل صندوق وفتح المظاريف، وتفرغ كل منها في محضر يثبت فيه عدد من أدلوا بأصواتهم والعدد الأصوات الباطلة والصحيحة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ويوقع عليها رئيس وأعضاء اللجنة وتتبع ذات الإجراءات بشأن جميع صناديق الاقتراع، وبعد انتهاء تلك الإجراءات ترسل محاضر الفرز مؤمنة وبصفة عاجلة إلى وزارة الخارجية لتسليمها إلى اللجنة المكلفة بمتابعة وتلقى نتائج تصويت المصريين في الخارج والمشكلة بقرار رئيس الهيئة الوطنية والتي تتولى إعداد محاضر فرز مجمع لكل دولة، وكذلك محضر فرز لكل دائرة بنتيجة تصويت المصريين بالخارج، وترسل الى الهيئة الوطنية للانتخابات في حقيبة حتى تقوم بضم النتيجة الى نتائج الداخل وإعلان النتيجة رسميا يوم 14 ديسمبر.

وخصصت الوطنية للانتخابات، خط ساخن رقم 19826 لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مشرفين على اللجان أو مرشحين أو متابعين وكذا الجهات المعنية.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية تجرى فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء. وحسمت القائمة الوطنية من أجل مصر مقاعد قطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا ومخصص لهما 142 مقعدا ولم تحسم أى محافظة من المحافظات الـ13 جميع مقاعدها من الجولة الأولى بالنظام الفردي. وحسم من الجولة الأولى 41 مقعدا من أصل 142 مقعدا بنظام الفردى وتبقى 101 مقعد تجرى عليهم الانتخابات الاعادة بين 202 مرشح فى أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل. وتتمثل المقاعد التى حسمت فى 4 محافظات هى القاهرة والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء حيث جاء فى محافظة القاهرة 19 دائرة بإجمالى 31 مقعدا فرديا تم حسم 13 دائرة منها بعدد 24 مقعدا وتبقى 7 مقاعد موزعين كالتالى: مقعد فى الزيتون ومقعد فى حدائق القبة ومقعد فى اول مدينة نصر ومقعد فى المرج ومقعد فى البساتين ومقعدين فى حلوان المخصصة لها بالنظام الفردى. وفى محافظة القليوبية بها 6 دوائر بإجمالى 16 مقعدا فرديا تم حسم 5 دوائر وتبقى مقعد واحد من أصل ثلاثة مقاعد مخصصة لدائرة قليوب، وفى محافظة بورسعيد بها دائرتين بإجمالى مقعدين مقعدا فردى تم حسم دائرة واحدة وهى دائرة الزهور وتبقى مقعد واحد بدائرة بورفؤاد، وفى محافظة جنوب سيناء بها دائرتين بإجمالى مقعدين فردى تم حسم منها مقعد بدائرة أول شرم الشيخ ومتبقى مقعد بدائرة الطور.