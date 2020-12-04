شكرا لقرائتكم خبر عن هدى المراغى أول عالمة مصرية تتقلد أرفع وسام مدنى فى كندا لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هدى المراغى، المصرية الوحيدة الحاصلة على وسام كندا، عن إنها كانت السيدة الأولى التى تدخل مجال الهندسة الميكانيكية وتتخرج منه، كاشفةً عن كواليس مشاركتها بمؤتمر "مصر تستطيع".

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامى أحمد فايق عبر برنامجه "مصر تستطيع"، المذاع على قناة dmc، أن تطبيق الثورة الصناعية الرابعة فى خطوط الإنتاج الحربى، لافتة إلى أن مشاركة ما بين الإنتاج الحربى المصرى ومموله من أكاديمية البحث العليم بالتعليم العالى، للعمل على توطين التصميم للسيارة الكهربائية بمصر.

وأوضحت أنها كانت أول أستاذ مساعد أنثى فى جامعة وندسور بكندا، مشيرةً إلى أن الوسام الذى حصلت عليه يعتبر من أرفع الأوسمة الكندية وهو لتكريم المواطنين الذين قدموا إنجازات فى مجال عملهم أو تخصصهم.

وأشارت إلى أن مؤتمرات "مصر تستطيع" مبادرة ممتازة من وزيرة الهجرة، خاصةً وأنها حضرت جميع مؤتمراتها، وحين أتت الفرصة للحديث مع الرئيس عبدالفتاح السيسى كانت موجودة وقالت للرئيس حينها "إن التصنيع من أهم دعائم الاقتصاد فى أى بلد ونحتاج إلى تصنيع، وتصنيع قوي"، موضحةً أنها تساعد فى العديد من الدول فى مجال الصناعة ويتم الاستعانة بأبحاثها فى هذا المجال.