شكرا لقرائتكم خبر عن قرار وزاري بمنع استيراد السكر الأبيض أو الخام لمدة 3 أشهر إلا بموافقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشرت الوقائع المصرية، الجمعة، قرار وزيرة الصناعة والتجارة، نيفين جامع، رقم 606 لسنة 2020 بعدم السماح باستيراد السكر، سو اء الأبيض أو الخام، لمدة ثلاثة أشهر، إلا بناء على موافقة استيرادية بالكمية المطلوبة تعتمد من وزيرة التجارة والصناعة ووزير التمـوين والتجارة الداخلية، على أن تتم مراجعة هذا القرار بشكل دورى وفقًا لما يستجد.

واستند القرار إلى خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد؛ وإلى خطاب وزير التموين والتجـارة الداخليـة رقـم (٢٢٤١٩).