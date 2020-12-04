شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جثمان محمد نصر عضو الهيئة العليا للوفد من مسجد السيدة نفيسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى حزب الوفد وعدد كبير من قيادات وشباب حزب الوفد الدكتور محمد نصر، عضو الهيئة العليا للحزب، رئيس لجنة الصحة به، عقب وفاته متأثرًا بفيروس كورونا وشيعت جنازته قبل قليل من مسجد السيدة نفسية بحي الخليفة في القاهرة.

وكان الفقيد الدكتور محمد نصر، استشاري القلب بالمعهد القومي للقلب، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، رئيس لجنة الصحة بالحزب، نقيب أطباء الجيزة، الملقب بطبيب القلوب، قد لبى نداء ربه ظهر اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض.

جنازة الدكتور محمد نصر

جنازة الدكتور محمد نصر

جنازة الدكتور محمد نصر

جنازة الدكتور محمد نصر

جنازة الدكتور محمد نصر