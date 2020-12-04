شكرا لقرائتكم خبر عن المئات يشاركون فى تشييع جنازة النائب فوزى فتى فى مقابر أسرته بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شيع المئات من أهالى قرية ميت أبوحسين والعديد من قرى مركز أجا، اليوم، جثمان النائب فوزى إسماعيل يوسف فتى، وشهرته فوزي فتي، والذى توفى صباح اليوم في إحدى المستشفيات بالقاهرة عن عمر يناهز، 58 عاما عضو مجلس النواب في احدى مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرض.

وكان النائب عضوا ببرلمان 2015 عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية وفاز ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات 2020 خلال المرحلة الثانية وتعرض لوعكة صحية أثناء تقديم أوراق الترشح للبرلمان ضمن مرشحى القائمة ودخل على اثرها مركز الكلى والمسالك البولية لأجراء جراحة ثم تم نقله لإحدى مستشفيات القاهرة حتى توفى صباح اليوم.

ووصل الجثمان في سيارة اسعاف وتم نقله في النعش ووضعت اسرته على النعش علم مصر وأدى الجميع صلاة الجنازة عليه بساحة مسجد النور، وتسابق شباب القرية لحمله، وردد المشيعون «لا اله إلا الله» حتى تم وضعه في مثواه الأخير بنقابر أسرته.

وأعلنت عائلة النائب الراحل عن تلقى العزاء غدا السبت في ساحة المسجد

يذكر أن «فتي» هو ثاني نائب يتوفي في برلمان 2020 بعد وفاة الدكتور جمال حجاج مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا .

تشييع جنازة النائب فوزى فتى

تشييع جنازة النائب فوزى فتى

تشييع جنازة النائب فوزى فتى

تشييع جنازة النائب فوزى فتى

تشييع جنازة النائب فوزى فتى