شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تنهى تجهيزات المرحلة الثانية لجولة الإعادة بانتخابات النواب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ قضاة مصر المشرفين على اللجان الفرعية فى ختام جولات انتخابات مجلس النواب 2020، غدا السبت استلام الأوراق الانتخابية وبطاقات الاقتراع، للتوجه بها إلى اللجان الفرعية والسماح للناخبين بالداخل بالادلاء بأصواتهم على مدار يومى الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وقال المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب هى الجولة الرابعة والأخيرة من الانتخابات ويتنافس فيها 202 مرشح على 101 مقعد متبقى من مقاعد برلمان 2020، بعد أن أعلنت الهيئة الوطنية فوز 467 مرشحا خلال الثلاثة جولات الماضية من إجمالى عدد مقاعد المخصصة لمجلس النواب والبالغ عددها 568 مقعدا بالاقتراع السرى المباشر بالإضافة إلى 5% من إجمالى المقاعد يعينهم رئيس الجمهورية.

وأكد المستشار لاشين إبراهيم، أن الهيئة الوطنية حريصة كل الحرص على إتمام العملية الانتخابية فى أبهى صورها وبكل نزاهة وشفافية، حيث تتم وفق الأطر التشريعية والدستورية الوطنية المصرية والمعايير الدولية وبإشراف قضائى كامل بحيث يوجد قاضى على كل صندوق، كما أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، مؤكدا أن الهيئة انتهت من جميع التجهيزات اللوجستية والفنية لإتمام عمليات الاقتراع والفرز.

وأشار المستشار لاشين إبراهيم، إلى أن عمليات التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب ستبدأ من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساء يومي الإثنين والثلاثاء وذلك وسط إجراءات احترازية، مشددة للوقاية من انتشار فيروس كورونا والتى منها تعقيم اللجان قبل وبعد التصويت خلال يومي الاقتراع، وإلزام جميع أطراف العملية الانتخابية بارتداء الكمامات الطبيبة وتوفيرها بالمجان لمن لا يحملها أمام مراكز الاقتراع.

وتبدأ عملية التصويت بالداخل من خلال تواجد القضاة المشرفين على اللجان مبكرا بمراكز الاقتراع وتحديد الحرم الانتخابي والتأكد من توافر وسلامة كافة الأدوات المستخدمة في العملية الانتخابية ثم السماح للناخبين بالدخول إلى اللجنة في التاسعة صباحا، وتستمر حتى التاسعة مساء، على أن يتوقف التصويت الساعة الثالثة مساء مؤقتا لبدء ساعة الراحة للقضاة المشرفين على الانتخابات على أن يعاد فتحها في الساعة الرابعة عصرا.

أوضح رئيس الوطنية للانتخابات، أنه عقب انتهاء التصويت في اليوم الأول يقوم رئيس كل لجنة بغلق نافذة صناديق الاقتراع بالأقفال البلاستيكية المسلسلة وتحرير محضر الغلق متضمنا الحصر العددي لمن أدلوا بأصواتهم، وفقا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة في العملية الانتخابية وتشميع باب اللجنة الفرعية بالشمع الأحمر وختمه بخاتم رئيس اللجنة بعد تأكده من سلامة منافذ وباب اللجنة.

وخصصت الوطنية للانتخابات، خط ساخن رقم 19826 لاستقبال والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بانتخابات مجلس النواب من جميع أطراف العملية الانتخابية سواء ناخبين أو مشرفين على اللجان أو مرشحين أو متابعين وكذا الجهات المعنية.

وتجرى جولة الإعادة بالمرحلة الثانية فى 13 محافظة هى القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية والشرقية وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والسويس والإسماعيلية وجنوب سيناء وشمال سيناء.

وحسمت القائمة الوطنية من أجل مصر، مقاعد قطاعى القاهرة وجنوب ووسط الدلتا، وقطاع شرق الدلتا ومخصص لهما 142 مقعدا ولم تحسم أى محافظة من المحافظات الـ13 جميع مقاعدها من الجولة الأولى بالنظام الفردي.

وحسم من الجولة الأولى 41 مقعدا من أصل 142 مقعدا بنظام الفردى وتبقى 101 مقعد تجرى عليهم الانتخابات الاعادة بين 202 مرشح فى أيام 5 و6 و7 ديسمبر فى الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر فى الداخل.

وتتمثل المقاعد التى حسمت فى 4 محافظات هى القاهرة والقليوبية وبورسعيد وجنوب سيناء حيث جاء فى محافظة القاهرة 19 دائرة بإجمالى 31 مقعدا فرديا تم حسم 13 دائرة منها بعدد 24 مقعدا وتبقى 7 مقاعد موزعين كالتالى: مقعد فى الزيتون ومقعد فى حدائق القبة ومقعد فى اول مدينة نصر ومقعد فى المرج ومقعد فى البساتين ومقعدين فى حلوان المخصصة لها بالنظام الفردى. وفى محافظة القليوبية بها 6 دوائر بإجمالى 16 مقعدا فرديا تم حسم 5 دوائر وتبقى مقعد واحد من أصل ثلاثة مقاعد مخصصة لدائرة قليوب، وفى محافظة بورسعيد بها دائرتين بإجمالى مقعدين مقعدا فردى تم حسم دائرة واحدة وهى دائرة الزهور وتبقى مقعد واحد بدائرة بورفؤاد، وفى محافظة جنوب سيناء بها دائرتين بإجمالى مقعدين فردى تم حسم منها مقعد بدائرة أول شرم الشيخ ومتبقى مقعد بدائرة الطور.