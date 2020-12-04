شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: صندوق تحيا مصر تأسس فى مرحلة دقيقة لمواجهة التحديات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالجهود التى يبذلها صندوق تحيا مصر ودوره خلال السنوات الماضية، مؤكدة أنه كان فى الصفوف الأولى فى المواجهة مع الحكومة وخاصة خلال السنة الأخيرة مع أزمة جائحة كورونا ، مؤكدة أن هذا اللقاء تأكيدا على الرؤية السياسية للنهج التشاورى الذى تتبناه الحكومة مع صندوق تحيا مصر .

وأكدت الدكتور هالة السعيد خلال كلمة لها بالإحتفالية التى ينظمها صندوق تحيا مصر والمنعقدة الأن بقلعة صلاح الدين حرص الدولة على تشجيع المشاركة لدينا يقين بين السعى لتحقيق التنمية الاقتصادية وفق مسؤولية جماعية يشارك فيها الجميع من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.

وتابعت وزيرة التخطيط، نحتفل اليوم بتسجيل صندوق تحيا مصر لـ3 أرقام قياسية بموسوعة جينيس وهو ما يعكس حجم الجهد الذى يقدمه الصندوق، موضحة أن صندوق تحيا مصر تأسس فى مرحلة دقيقة وكان من وراء التأسيس القيادة السياسية وفق رؤية سياسية لتحقيق التشارك تحت شعار نتشارك من أجل الإنسانية.

واستطردت وزيرة التخطيط نحتفل اليوم بإطلاق صندوق تحيا مصر لحملة نتشارك من أجل الإنسانية، كما استعرضت الجهود التى بذلها الصندوق خلال السنوات الماضية من إطلاق قوافل طبية والتشارك مع مختلف الوزارات فى سبيل خدمة المواطنين.