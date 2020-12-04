شكرا لقرائتكم خبر عن آمنة نصير: الراجل فى مصر مش عايز ينسى إنه "سى السيد" وبنات اليومين دول "لمضة" والان مع تفاصيل الخبر
وتابعت الدكتورة آمنة نصير، خلال لقاء في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة mbc مصر، الذى تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، أننا قد ابتلينا بعدم أمانة الكلمة والحديث عن زواج المسلمة من غير المسلم جرى تحريفه، وقد بنيت رأى للخارج وليس لمصر، وطرحت القضية لمشكلة فى الغرب، مشيرة إلى أنها تتعامل مع الاجتهاد بحذر شديد لكونها أستاذ عقيدة وفلسفة، وهناك نسبة قليلة في المجتمع تقبل الاختلاف.
وواصلت، أن باب الاجتهاد مفتوح إلى يوم القيامة لأن الإسلام هو آخر الأديان السماوية وترك الباب مفتوحا لهذا الأمر، ونحتاج إلى تطوير الخطاب الدينى لمواكبة مستجدات العصر.
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