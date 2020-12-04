سقوط عاطل احترف تزوير المحررات الرسمية في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

سقط فى قبضة ضباط مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ، عاطل يدير وكرا لتزوير المحررات الرسمية للمهاجرين غير الشرعيين مقابل مبالغ مالية فى البحيرة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص ، مقيم بمحافظة البحيرة) بالترويج لمستندات عرفية مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية لإثبات بيانات على غير الحقيقة على عملائه من المهاجرين غير الشرعيين لتسهيل تهريبهم مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام ) ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم استهدافه.

وبتفتيش مسكنه عثر على 12 جواز سفر لأشخاص مختلفة، 5 بطاقات ضريبية بأسماء مُحددة، 9 سجلات تجارية 2 إقرار بموافقة شخص مُحدد على سفر أهليته للخارج دون توقيعه، 2 شهادة ميلاد مميكنة لشخصين، 2 كشف حساب بنكى منسوب لأحد البنوك باسم المتهم، ختم، هاتفين محمول، يحويان العديد من الدعاوى لزيارة إحدى الدول الأجنبية لعدة أشخاص والعديد من صور جوازات السفر لذات الأشخاص.

بمواجهته أقر بقيامه بتغيير المهنة ومحل الإقامة بجوازات السفر لراغبى الهجرة غير الشرعية وذلك لإدخال الغش والتدليس للحصول على تأشيرات مقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.