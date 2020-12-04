بعد الوصول لـ8 ضحايا.. تفاصيل سقوط عصابة تجارة الأعضاء البشرية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث رعاية الأحداث، في القبض على تشكيل عصابي للاتجار بالأعضاء البشرية في الجيزة، وتبين استغلال المتهمين مرور الضحايا بأزمات مالية لبيع أعضائهم مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي تكوين 4 أشخاص (عاطلين وسيدتين "لهم معلومات جنائية") تشكيل عصابي تخصص في مجال الاتجار بالأعضاء البشرية متخذين من دائرة قسمي شرطة الدقي والجيزة، مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي وتوسطهم في بيع الأعضاء البشرية (كُلى) من خلال استقطاب المجنى عليهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية، ودفعهم مبلغًا ماليًا للضحية، عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.

أمكن تحديد 8 حالات من المجنى عليهم وباستدعائهم حضر (شخصان لأحدهما معلومات جنائية)، وأقرا بوساطة أفراد التشكيل سالفي الذكر في بيع (كُلاهم) مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التي تفيد تبرعهما.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط 3 من المتهمين وبمناقشتهم، أقروا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص في استقطاب المجني عليهم، وحثهم على بيع أعضائهم البشرية (كُلى) مقابل مبالغ مالية، عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة باستغلال وإفساد الأحداث والاتجار بالبشر.