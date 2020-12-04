شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خسارة «مستقبل وطن» المقاعد الفردية بالدائرة.. رخا يراهن على «كفرالبطيخ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحولت مدينة كفرالبطيخ وتوابعها لغرفة عمليات انتخابية تزامنا مع اقتراب جولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولي بمحافظة دمياط، حيث عكف أيمن رخا مرشح حزب مسنقبل وطن على حشد دعم أبناء كفرالبطيخ من مرشحي الجولة الاولي لصالحه.

كما يبذل أنصاره جهودا مكثفه للحشد والمطالبة بعدم التخلي عن أحد مقعدي الدائره وضرورة دعم «ابن البلد»- في إشارة لرخا الذي يخوض الانتخابات لأول مرة.

ويدخل حزب مستقبل وطن المعركة الانتخابية باعتبارها معركة حياة أو موت، خاصة بعد أن خسر الحزب كافة المقاعد الفردية، حيث يواجه رخا 3 مرشحين للمنافسه على مقعدين، وهما ضياء على بصل المرشح المستقل الذي يتمتع بشعبية كبيرة خاصة في أنحاء مركز دمياط، ولديه خبرة انتخابية ملحوظة ورصيد خدمي كبير، وكذلك ضياء الدين داود النائب الحالي والمرشح المستقل الذي يكتسب حالة من الرضا حول أداؤه البرلماني مما يجعله الأقرب للفوز بأحد المقعدين، علاوة على ياسر أبوهندية المرشح المستقل الذي بتمتع بشعبية كبيرة خاصة بين جموع المحامين باعتباره نقيبا للمحامين بالمحافظة ككا يجعله منافسا شرسا قد يحسم أحد المقعدين لصالحه.

ويري المراقبون أن رخا يعتمد على كسب الجولة من بوابة كفرالبطيخ مسقط رأسه والاعتماد على أصواتها، بينما يسعي بصل وداود وأبوهندية لحشد أكبر عدد من الناخبين في قري ومدن دمياط بما يرجح كفتهم مع منافسيهم.