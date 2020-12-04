موجز أخبار مصر.. الرئيس يتفقد مشروعات الشبكة القومية للطرق بالقاهرة والجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظة القاهرة والجيزة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، تفقد اليوم الجمعة، عدد من المحاور والطرق الجديدة بمحافظتي القاهرة والجيزة، ومنها محور مصر الجديدة رمسيس ، وامتداده الي منطقة السادس من أكتوبر مرورا بكوبرى أكتوبر، كما أطلع علي سير الأعمال التنفيذية لعدد من المحاور الرئيسية بمحافظة الجيزة خاصة في منطقة المنصورية عند محور الدائري وتقاطعه مع طريق الفيوم مرورا بحدائق الأهرام، حيث تم إعادة تخطيط تلك المنطقة وتطويرها علي نحو يضمن سهولة الحركة المرورية بها، والتيسير على المواطنين الراغبين فى التوجه إلى كافة الطرق والمحاور من والى تلك المناطق. وفيما يلى موجز أخبار مصر..

الرئيس السيسى يتفقد مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بالقاهرة والجيزة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعد ظهر اليوم الجمعة مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظة القاهرة والجيزة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ، تفقد اليوم الجمعة، عدد من المحاور والطرق الجديدة بمحافظتي القاهرة والجيزة، ومنها محور مصر الجديدة رمسيس ، وامتداده الي منطقة السادس من أكتوبر مرورا بكوبرى أكتوبر، كما أطلع علي سير الأعمال التنفيذية لعدد من المحاور الرئيسية بمحافظة الجيزة خاصة في منطقة المنصورية عند محور الدائري وتقاطعه مع طريق الفيوم مرورا بحدائق الأهرام، حيث تم إعادة تخطيط تلك المنطقة وتطويرها علي نحو يضمن سهولة الحركة المرورية بها، والتيسير على المواطنين الراغبين فى التوجه إلى كافة الطرق والمحاور من والى تلك المناطق.

الرئاسة الفرنسية: سياسة تركيا فى المنطقة عدائية ونعمل مع مصر لاستقرار المتوسط

أعلنت الرئاسة الفرنسية عن أن سياسة تركيا فى المنطقة عدائية، وأن فرنسا تعمل مع مصر لاستقرار المتوسط، وفقا لما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل.

وقالت الرئاسة الفرنسية: "نعمل مع مصر لدفع الحوار الليبى إلى الأمام".

التنمية المحلية تعلن غلق 1388 محل ومقهى ومطعم وورش لمخالفة المواعيد الجديدة

تلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات لمتابعة تطبيق المواعيد الجديدة، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خاصة فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وأكد وزير التنمية المحلية أن تقرير غرفة العمليات بالوزارة أشار إلى غلق 1388 من المحلات التجارية والمقاهى والمطاعم والورش والأسواق المخالفة بـ 7 محافظات هم القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم وذلك لمخالفة المواعيد الجديدة لغلق المحلات .

قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنفذ تدريبا عملياً لمجابـهة الأزمات والكوارث بمحافظة الفيوم

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على مشاركة الأجهزة التنفيذية للدولة بجميـــع محافظات الجمهورية فى مجابهة الأزمات والكوارث.

قامت قيادة قـوات الدفاع الشعبى والعسكرى بالتعاون مع محافظة الفيوم بتنفيذ التدريب العملى المشتـرك على مجابـهة الأزمات والكوارث بنطاق المحافظة.

يأتى التدريب العملى للوقوف على مدى إستعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بعناصرها البشرية والمادية للتعامل مع الأزمات والكوارث فضلا عن تدريب مسئولى كافة الأجهزة المختلفة على الإستجابة السريعة والتحرك الفورى للتعامل مع التحديات المحتملة وإزالة الأثار الناجمة عن الكوارث الطبيعية والصناعية وإتخاذ القرار السليم من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم.

شكرى يشدد أمام الأمم المتحدة على حق الدول النامية فى الحصول على لقاح كورونا

شارك وزير الخارجية سامح شكري في الدورة الخاصة ال 31 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الاستجابة لجائحة كورونا، التي تمت بناء على اقتراح من رئاسة حركة عدم الانحياز (أذربيجان). وإفتتح الجلسة كل من سكرتير عام الأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، ورئيس أذربيجان بصفته رئيس حركة عدم الانحياز، وتحدث خلالها عدد كبير من رؤساء الدول والحكومات والوزراء وكبار المسئولين.

انفوجراف.. مصر من الدول الأكثر مرونة فى التعامل مع كورونا

استعرض مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء فى انفوجراف " نشر على الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك مؤشر مرونة التعامل مع كورونا"، حيث تصدرت مصر المركز الأول بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أما على الصعيد العالمى فقد احتلت مصر المركز الـ 25 بمجموع نقاط 63,2.

وزير الخارجية الكويتى: أطراف الأزمة الخليجية أكدوا حرصهم على الوصول لاتفاق نهائى

ألقى منذ قليل الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية الكويت ووزير الإعلام بالوكالة، بياناً أكد خلاله أنه جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية أكد فيها كل الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجى والعربى.

وقال الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتى ووزير الإعلام بالوكالة، إنه في إطار جهود المصالحة التي قادها الشيخ أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، واستمرار للجهود التي يبذلها حاليا أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب لحل الأزمة الخليجية، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها كل الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجى والعربى.

الداخلية تضبط عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية بالدقي والجيزة

نجحت مباحث الأحداث بالداخلية في ضبط عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية بالدقي والجيزة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة بإستغلال وإفساد الأحداث والاتجار بالبشر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى قيام (4) أشخاص (عاطلين وسيدتين "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى مجال الإتجار بالأعضاء البشرية متخذين من دائرة قسمى شرطة الدقى والجيزة ، مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وقيامهم بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية (كُلى) من خلال إستقطاب المجنى عليهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية، ودفعهممبلغ مالى للضحية ، عقب إتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.

غدا شبورة بأغلب الأنحاء وأمطار بالسواحل الشمالية والصغرى بالعاصمة 13 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا السبت، شبورة مائية و طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية، و طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، دافئ أيضا على جنوب الصعيد وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة .

التضامن: 5 مليارات جنيه دعم نقدى لـ1.1 مليون شخص من ذوى الإعاقة

استعرضت وزارة التضامن الاجتماعى، فى تقرير لها اليوم أبرز ما قدمته من جهود لصالح الاشخاص ذوى الاعاقة فى أكثر من مجال، وذلك فى إطار الاحتفالات باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة.

وقالت الوزارة إنه فى مجال التشريعات، تم إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، وقد جاء القانون مؤكداً لما تضمنته مواد الدستور 2014،والتى تكفل حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة 2006 كما صدرت اللائحة التنفيذية للقانون للتنظيم العمل به.

وفى مجال الحماية الاجتماعية، قدمت الوزارة دعمًا نقديًا لعدد (1,100,000) شخص من ذوى الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه مصرى سنوياً، كما قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان بشمول جميع ذوى الإعاقة بالرعاية الصحية، وذلك للمستفيدين من برنامج الدعم النقدي، والذين استخرجوا شهادات القومسيون الطبى كما تم تطوير آلية مُميكنة للكشف الطبى تراعى الشفافية، والنزاهة، وتراعى فى نفس الوقت السرعة فى أداء الخدمة وذلك بالشراكة مع وزارة الصحة والسكان متمثلة فى المجالس الطبية المتخصصة، بالإضافة الى التوسع فى عدد اللجان المتاحة للكشف الطبى ليصل إلى (45) لجنة على مستوى الجمهورية كما تم التعاون ايضاً مع وزارة الإسكان لتخصيص (5%) من الإسكان الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة.