شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبات مخالفة إعلانات الطرق.. الغرامة بمثلي قيمة الإعلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة الذي صدق عليه رئيس الجمهورية ونشر بالجريدة الرسمية، عقوبات لمن يخالف هذا القانون. ونص القانون في مادته التاسعة على، ان كل من وضع اعلانا أو لافتة أو تسبب في وضعه بالمخالفة لهذا القانون والقرارات المنفذة له، يعاقب بغرامة لا تقل عن مثلى قيمة تكلفة الاعمال ولا تزيد على ثلاثة أمثال تلك القيمة وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات.

و في جميع الأحوال ن يقضى بإزالة الإعلان أو اللافتة وبإلزام المخالف برد الشىء إلى اصله وبأداء ضعف الرسوم المقررة على لاترخيص، فاذا لم يقف المخالف بالازالة والرد في المدة التي يحددها الحكم جاز للجهة المختصة القيام بذلك على نفقته ولا يجوز مطالبتها باى تعويض عن أي تلف يلحق الإعلان أو اللافتة أو الأجهزة أو غيرها.

و لصاحب الشأن خلال شهر من تاريخ اخطاره بحصول الازالة ان يسترد الإعلان ومشتملاته بعد أدائه قيمة نفقات الازالة وضعف الرسوم المقررة على الترخيص ـ فاذا انقضى هذا الميعاد جاز للجهة المختصة بيع الإعلان أو الافتة ومشتملات أي منهما بالطريق الادارى وتحصيل المبالغ المستحقة ويكون لجهة الإدارية إزالة الإعلان أو اللافتة على نفقة المخالف وتحصيل نفقات الازالة بطريق الحجز الادارى اذا كان من شأن بقاء الاعلان أو الافتة تعريض سلامة المنتفعين بالطرق والسكان أو الممتلكات للخطر أو اعاقة حركة المرور.