شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة وزير السياحة تلتقي وفد إعلامي صربي في ختام زيارتة لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة بأعضاء الوفد الإعلامي الصربي في نهاية زيارته التعريفية لمصر التي نظمتها لهم وزارة السياحة والآثار متمثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتنسيق مع السفارة المصرية في العاصمة الصربية بلجراد خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 5 ديسمبر 2020.

ويضم الوفد 12 فرداً من كبار الصحفيين ومسئولي الإعلام والمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي في صربيا.

وقد حضر اللقاء المستشار عبدالمحسن شافعي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية والعامة، وممثلين عن الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.