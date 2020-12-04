شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الإعلانات على الطرق يمنح العاملين في الادارة المحلية «الضبطية القضائية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منح قانون تنظيم الاعانت على الطرق العامة الذي صدق عليه رئيس الجمهورية ونشر بالجريدة الرسمية، العاملين بالجهاز القومى لتنظيم الإعلانات صفة الضبطية القضائية والتفتيش على اللافتات والاعلانات.

و نص القانون في المادة الثامنة على، ان يكون للعاملين بالجهاز القومى لتنظيم الإعلانات الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس الجهاز صفة الضبطية لاقضائية ن ويكون لهم الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والأدوات الخاصة بها. واثبات ما يقع من مخالفات وابلاغ الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات المققرة في شأنها.

كما يكون للعاملين بالجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق كع رئيس الجهة المختصة، صفة الضبطية القضائية في تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم أيضا الحق في المرور على الإعلانات واللافتات والأجهزة والاداوات الخاصة بها، واثبات ما يقع من مخالفات واتخاذ الإجراءات المقررة في شأنها.