شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الحوار والعلاقات المسكونية ينظم «التسامح ونبذ العنف» في قرية بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت شعار «التسامح ونبذ العنف» انطلقت مبادرة مشروع القرية، الذي ينظمه مجلس الحوار والعلاقات المسكونية، من أحد قرى مركز المنيا.

وقال الدكتور جمال أبوزيد، الباحث في التاريخ المصري المسيحي ومدير المجلس الوطني للتدريب والإنماء البشري، إنه كان أحد المشاركين والداعمين لفكرة المبادرة، وأن كل الحضور تناولوا موضوعات عن «التسامح ونبذ العنف»، بمقر الكنيسة الإنجيلية بقرية ادمو التابعة لمركز المنيا.

حاضر في اللقاء الدكتورة أنوار عثمان باحث أكاديمي في صناعة السلام، والقس رفعت فكري رئيس مجلس الحوار بسنودس النيل الإنجيلي، ولفيف من رجال الأزهر الشريف والأوقاف والجامعات المصرية والقساوسة.