شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار «بوابة العمرة»: دعم رئاسي لحماية المعتمرين المصريين للموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد أحمد إبراهيم، المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، أن هناك جهدا كبيرا من كافة الجهات بمصر إستعدادا لموسم العمرة الجديد والسعي للحفاظ على سلامة المواطنين المصريين وحقوقهم.

وأضاف أحمد إبراهيم أن شركات السياحة تشعر بالإمتنان والشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على مساندته ورعايته لمشروع بوابة العمرة منذ أن كان مجرد فكرة وتحولت إلى واقع حقيقي بفضل دعم الرئيس السيسي.

وتابع أن هذا الدعم الرئاسي جاء من خلال رؤية مستقبلية وثقة بأن البوابة خط الدفاع الاول لحمايه المواطنين المصريين من قاصدي بيت الله، موضحًا أن البوابة ساهمت بالفعل الموسم الماضي في حمايه حقوق المعتمرين.