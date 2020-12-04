شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه القناة»: انتهاء أعمال الإحلال والتجديد لعدد من محطات المياه استعدادا لفصل الصيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، أنه جار الانتهاء في المراحل الأخيرة من أعمال الإحلال والتجديد الجزئي لمحطة مياه عين غصين الكرنك بسعة 30 لتر ثانية، كما جاري الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد من محطة مياه أبوعياد المدمجة بسعة 60 لتر ثانيه، وذلك استعدادا لفصل الصيف ويهدف استمرار إنتاج كوب ماء نظيف .

وقال عصمت، أنه تم الانتهاء من استكمال أعمال الملس والتطهير فى عدة مناطق في محافظة الإسماعيلية منها شارع الجيش باستخدام السيارة الفاكيوم بدءاً من شارع عدلى الى تقاطع نفق الثلاثينى، كما تم استكمال تطهير شارع هدى شعراوى، وشارع الغابة، وشارع سوريا والجيش حتى شارع داود حمدان مع محمد على، وشارع ثروت مع شارع سيتى، وشارع الكرنك الى شارع محمد على.

وأضاف، أنه تم الانتهاء من أعمال الملس والتطهير في عدة مناطق بمحافظة بورسعيد منها حى المناخ، وحى العرب، وحى بورفؤاد، وحى الزهور، ومنطقة عمرو بن العاص، والخط العمومى لمنطقة على ابو طالب القديم بشبكات الزهور، وتطهير خط صرف بمنطقة بلال بن رباح.

وأشار إلى الانتهاء من أعمال التطهير بشبكة حي الأربعين بمحافظة السويس بمدخل منطقة كفر حودة امام السكة الحديد، وقد تم تغير غطاء احدي البيارات المكسورة حفاظا على أرواح المارة من المواطنين، مضيفا أن أعمال الملس والتطهير للشبكات مازالت مستمرة في عدة مناطق بمحافظات القناة.

وأكد رئيس مياه القناة، الي اهتمام الدولة بتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى مجالى مياه الشرب ومياه الصرف الصحى، وتواصل شركة مياه القناة تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة للعام المالى 2020 /2021، لرفع كفاءتها للحفاظ على استمرار الخدمة وإطالة العمر الافتراضي لها والتى ساهمت بدورها فى تقديم أفضل الخدمات.