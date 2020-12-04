شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتفقد مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظتي القاهرة والجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر الجمعة، مشروعات الشبكة القومية للطرق والمحاور بمحافظة القاهرة والجيزة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي قام بجولة على عدد من المحاور والطرق الجديدة بمحافظتي القاهرة والجيزة، ومنها محور مصر الجديدة / رمسيس وامتداده إلى منطقة 6 أكتوبر مرورًا بكوبري أكتوبر.

وأطلع الرئيس على سير الأعمال التنفيذية لعدد من المحاور الرئيسية بمحافظة الجيزة خاصة في منطقة المنصورية عند محور الدائري وتقاطعة مع طريق الفيوم مرورًا بحدائق الأهرام، وتم إعادة تخطيط تلك المنطقة وتطويرها على نحو يضمن سهولة الحركة المرورية بها، والتيسير على المواطنين الراغبين في التوجه إلى كافة الطرق والمحاور من وإلى تلك المناطق.

وأضاف أن الرئيس ناقش مع بعض العاملين بتلك المواقع الموقف التنفيذي لسير الأعمال الإنشائية.

وأكد على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من تطوير تلك المحاور، مشددًا على التطبيق الدقيق لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا مع بداية الشتاء حفاظًا على صحة كافة العاملين بالمواقع الانشائية.