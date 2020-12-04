شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة رسميا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت صفحة رئاسة مجلس الوزراء اليوم عن موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة الدفعة الرابعة حيث نفت في البداية شائعة تأجيلها إلى اجل غير مسمي وأكدت ان عدد المستحقين لصرف المنحة وصل إلى 2 مليون و300 الف مواطن.

وقد اعلنت الحكومة بأن الاسبوع المقبل هو ميعاد صرف الدفعة الرابعة من منحة العمالة الغير منتظمة، حيث انه وفقا لما قد تم للمنح السابقة انه في حالة استحقاقك سيصلك رسالة من رقم 2030 باستحقاقك وموعد الصرف وذلك من اقرب مكتب بريد تتبع له منطقتك.