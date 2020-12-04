شكرا لقرائتكم خبر عن «أحمد إبراهيم»: الشركات تعاني من توقف «العمرة» و تنتظر الموسم الجديد بفارغ الصبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أحمد إبراهيم مستشار بوابة العمرة ،أن شركات السياحة عانت أشد معاناة من توقف الموسم الماضي بسبب إنتشار جائحة كورونا ، وتنتظر بفارغ الصبر إنطلاق الموسم الجديد لعبور أزمتها الحالية ، لكن في نفس الوقت فإن الشركات ملتزمة إلتزاما تاما بأي قرار تتخذه الجنه المشكله برئاسة رئيس الوزراء لجائحه كورونا فيما يخص إنطلاق رحلات العمرة لإيمانها أن هذا القرار سيراعي في المقام الأول مصلحة وصحة المواطنين وسيأتي متماشيا مع تطورات الوضع فيما يخص إنتشار الوباء محليا وعالميا وتقارير ورؤية اللجنة العليا لمواجهة الوباء بمصر .

و أكد «إبراهيم» علي ثقة الشركات في أن اللجنه ستتخذ القرار المناسب الذي يراعي صالح المواطنين ومصالح شركات السياحة والعالمين فيها أيضا .. وحذر الشركات المصريه والسعوديه بالعمل بالوكيل الافتراضي خارج بوابة العمرة .. كما حذر من التلاعب بمشاعرالراغبين في اداء العمره خارج البوابه وضوابطها .