الرئاسة الفرنسية: سياسة تركيا فى المنطقة عدائية ونعمل مع مصر لاستقرار المتوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الرئاسة الفرنسية عن أن سياسة تركيا فى المنطقة عدائية، وأن فرنسا تعمل مع مصر لاستقرار المتوسط، وفقا لما أفادت قناة العربية في خبر عاجل لها قبل قليل. الرئاسة الفرنسية: نعمل مع مصر لدفع الحوار الليبي إلى الأمام #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) الرئاسة الفرنسية: نعمل مع مصر لدفع الحوار الليبي إلى الأمام #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 4, 2020 وقالت الرئاسة الفرنسية: "نعمل مع مصر لدفع الحوار الليبى إلى الأمام". الرئاسة الفرنسية: سياسة تركيا في المنطقة عدائية ونعمل مع مصر لاستقرار المتوسط #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVnMqm — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) الرئاسة الفرنسية: سياسة تركيا في المنطقة عدائية ونعمل مع مصر لاستقرار المتوسط #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVnMqm — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) December 4, 2020

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