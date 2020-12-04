شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الكويتى: أطراف الأزمة الخليجية أكدوا حرصهم على الوصول لاتفاق نهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقى منذ قليل الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير خارجية الكويت ووزير الإعلام بالوكالة، بياناً أكد خلاله أنه جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية لحل الأزمة الخليجية أكد فيها كل الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجى والعربى.

وقال الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية الكويتى ووزير الإعلام بالوكالة، إنه في إطار جهود المصالحة التي قادها الشيخ أمير الكويت الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، واستمرار للجهود التي يبذلها حاليا أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والرئيس الأمريكى دونالد ترامب لحل الأزمة الخليجية، فقد جرت مباحثات مثمرة خلال الفترة الماضية أكد فيها كل الأطراف حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجى والعربى.

وأكد وزير الخارجية الكويتى فى بيانه أن جميع الأطراف أكدوا على الوصول لاتفاق نهائي يحقق ما تصبوا إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير لشعوبهم، متابعا: "وفى هذا الإطار نعرب عن التقدير للسيد جاريد كوشنر كبير مستشارى الرئيس الأمريكي على الجهود القيمة التي بذلها مؤخرا في هذا الصدد".