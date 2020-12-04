شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تطلق خط ساخن للإبلاغ عن حالات التحرش بالمحطات والقطارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكة الحديد عن تخصيص خط ساخن فى إطار مبادرة "السكة الحديد أمان" للإبلاغ عن حالات التحرش فى المحطات والقطارات. وقالت هيئة السكة الحديد فى رسالة للفتيات: "لأن من حقك تروحى مدرستك وأنت مطمنة ومش قلقانة فى سكتك.. دورنا نشجعك تتكلمى لو اتعرضتى لأى تحرش". وأضافت: "احنا على بعد خطوة واحدة.. بلغى عن أى حالة مضايقة أو تعدى فى المحطات وهنقدملك الدعم اللازم". وأكدت هيئة السكة الحديد أنه يمكن تقديم البلاغات عن حالات التحرش من خلال إحدى الطرق التالية: - الخط الساخن: 15047 - أحد العاملين فى سكك حديد مصر - أحد فريق من المتطوعين موجود فى المحطات - مكتب خدمة العملاء فى المحطة - الموقع الالكتروني - الإيميل: [email protected] يذكر أن هيئة السكة الحديد أطلقت هذه الحملة بالاشتراك مع المجلس القومى للمرأة والبنك الأوربى للإنشاء والتعمير.

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