ضبط 40 ألف عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة 40 ألف عبوة مستلزمات طبية مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص في محافظة الإسكندرية. تلقت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة إخطارا من مباحث التموين بالإسكندرية يفيد بضبط مالك مخزن لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية، بحوزته 40,438 قطعة "عبوة وقطعة مستلزمات طبية "مطهرات – كمامة – جوانتي – سرنجات - قطن طبي" بدون مستندات مجهولة المصدر) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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