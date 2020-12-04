بعد الوصول لـ 8 ضحايا.. تفاصيل سقوط عصابة تجارة الأعضاء البشرية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت مباحث رعاية الأحداث، في القبض على تشكيل عصابي للاتجار بالأعضاء البشرية في الجيزة، وتبين استغلال المتهمين مرور الضحايا بأزمات مالية لبيع أعضائه مقابل مبالغ مالية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعي قيام 4 أشخاص (عاطلين وسيدتين "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في مجال الاتجار بالأعضاء البشرية متخذين من دائرة قسمي شرطة الدقي والجيزة، مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي وقيامهم بالوساطة في بيع الأعضاء البشرية (كُلى) من خلال استقطاب المجنى عليهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية، ودفعهم مبلغ مالي للضحية، عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.

أمكن تحديد 8 حالات من المجنى عليهم وباستدعائهم حضر (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) ، وأقرا بقيام أفراد التشكيل سالفي الذكر بالوساطة في بيع (كُلاهم) مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التي تفيد تبرعهما.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط 3 من المتهمين وبمناقشتهم أقروا بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص في استقطاب المجني عليهم وحثهم على بيع أعضائهم البشرية (كُلى) مقابل مبالغ مالية، عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة باستغلال وإفساد الأحداث والاتجار بالبشر.