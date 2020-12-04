بمليون ونصف المليون جنيه.. ضبط 250 طربة حشيش في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

أحبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، محاولة ترويج 250 طربة لمخدر الحشيش بقيمة 1.7 مليون جنيه في كفر الشيخ.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط احد العناصر الإجرامية - له معلومات جنائية - مقيم بمحافظة كفر الشيخ؛ لقيامه بالإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة ، وترويجه على عملائه.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام) ، وبالاشتراك مع مديرية أمن كفر الشيخ ، تم استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة سيدى سالم ، وعثر بحوزته على (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام - مبلغ مالي - هاتف محمول) .

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتقدر قيمة المضبوطات بحوالي (1,750,000– مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها .