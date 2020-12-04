المشرف على أروقة الأزهر يتفقد أروقة القرآن الكريم بأسيوط‎ ‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
زار الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية بأروقة الأزهر، بزيارة مفاجئة إلى فصول أروقة القرآن الكريم بأسيوط، في معهدي فؤاد والشيخ حسين رشدي، والذي يبلغ تعداد القاعات الدراسية فيهما 17، ويدرس بها ما يقرب من 700 دارس ودارسة.
واطمأن المشرف العام على أروقة الأزهر، على سير الدراسة والانتظام والحضور ومتابعة الأساتذة للدارسين في الحفظ والمراجع، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد بين الدارسين وفقا للقرارات التي اتخذتها الدولة، حرصًا على سلامة الجميع.
وأوضح الدكتور عبدالمنعم فؤاد أنه تم تشكيل لجنة لمعاينة الأماكن المرشحة لفروع الرواق الأزهري بمحافظتي أسوان وقنا، وقامت اللجنة بتفقد عدد من المقرات المحتملة كفروع جديدة للرواق الأزهري بمحافظة أسوان، وهي: معهد الشيخ محمد متولي الشعراوي الإعدادي الثانوي للبنين، ومعهد أسوان النموذجي، كما عاينت عددًا من المقرات المحتملة كفروع جديدة للرواق الأزهري بمحافظة قنا، وهي: معهد قنا النموذجي، ومعهد فتيات قنا، ومعهد بنين قنا، وقاعات مركز التدريب.
جدير بالذكر أن فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتمامًا كبيرًا باستحفاظ القرآن الكريم في الأروقة الأزهرية، مبديًا موافقته على فتح أروقة القرآن في جميع محافظات مصر بضوابط علمية وإدارية معينة، وقد بلغ عدد أروقة القرآن الكريم التي فتحت حتى الآن سبعة عشر رواقًا في سبع عشرة محافظة يدرس بها أكثر من خمسة آلاف دارس حتى الآن، وتتابع اللجان بقية المحافظات.
يأتي ذلك بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بمتابعة سير الأروقة في الجامع الأزهر والمحافظات.
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