شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا» تحرر 10 محاضر لصيدليات مخالفة خلال حملات رقابية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نفذت مديرية الصحة بالمنيا، حملات تفتيشية ورقابية على الصيدليات بنطاق مدينتي المنيا وبنى مزار، يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، للحفاظ على صحة المواطنين وضبط سوق الدواء بالمحافظة.
أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أنه تم المرور والتفتيش على 66 صيدلية ومخزنين للأدوية بنطاق مدينتي المنيا وبنى مزار، حيث أسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر لصيدليات مخالفة تنوعت بين عدم تواجد مدير للصيدلية ووجود ادوية مجهولة المصدر، وعدم قيد ادوية الجدول بالدفاتر، وتم مصادرة المضبوطات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
117,156
-
تعافي
103,082
-
وفيات
6,713
كانت هذه تفاصيل خبر «صحة المنيا» تحرر 10 محاضر لصيدليات مخالفة خلال حملات رقابية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.