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شكرا لقرائتكم خبر عن احتفالية بـ«مستقبل وطن المنيا» بنجاح القائمة الوطنية في انتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
احتفل أمانات أحزاب مستقبل وطن والوفد الجديد والشعب الجمهوري بمحافظة المنيا، الجمعة، بتحقيق التحالف الانتخابي النجاح بنسبة 100%، كما أرسلوا برقية تهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ونائب الدائرة، بمناسبة فوزه برئاسة المجلس.
وأكد الدكتور زين الإطناوي، القائم بأعمال أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، خلال لقائه بقيادات الوحدات الحزبية بمركز العدوة، بحضور النواب الجدد من أحزاب التحالف، أن النواب سيشكلون فرق عمل بالوحدات القروية، لمناقشة المشكلات والعمل على حلها، وتصعيد ما يتطلب تدخل الوزراء مركزيًا.
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