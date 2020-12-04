شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: تصعيد ابنة نائب الدقهلية المتوفى فوزي فتى لعضوية البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف مصدر باللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الدقهلية، اليوم الجمعة، عن تصعيد نجلة النائب الراحل فوزي فتى لتحل محله في مقعد الدائرة عقب وفاته باعتبارها المرشحة الاحتياطية له بالقائمة الانتخابية.

وكان النائب الراحل اختار نجلته آية، وهي متزوجة، وفي العقد الثالث من عمرها، لتكون المرشح الاحتياطي له، وبالتالي سيتم تصعيدها بدلا منه في برلمان 2020.

وقال المصدر إن المادة 25 من قانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 نصت حال خلو مقعد أحد الأعضاء المنتخبين قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر، فإن كان مكان الاحتياطي من ذات الصفة خاليا يصعد أي من الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب أيا كانت صفته.

وأكدت المادة أنه :«وفي جميع الأحوال يجب أن يتم شغل المقعد الشاغر خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، وتكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه».

وتوفي النائب فوزي فتي، صباح اليوم بإحدى مستشفيات القاهرة بعد صراع مع المرضي وستشيع جنازته، عصر الجمعة، من قرية «ميت أبوالحسين» التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية وستتلقى الأسرة العزاء غدا السبت.

وأكدت أسرته أن أعراض المرض ظهرت على النائب فوزى إسماعيل يوسف فتى، وشهرته فوزي فتي، 58 سنة، عضو مجلس النواب 2015 عن دائرة أجا بمحافظة الدقهلية عقب التقديم بأوراق ترشيحه ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر وظل فترة الانتخابات بالكامل يعاني المرض، ودخل مركز الكلي والمسالك البولية في جامعة المنصورة وأجريت له عملية جراحية ثم تم نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة لاستكمال العلاج، وظل بها للعلاج طوال الفترة الماضية، وتم إعلان فوزه بالانتخابات وهو في فراش المرض، إلى أن توفي صباح اليوم الجمعة في المستشفى.

يذكر أن تصعيد نجله نائب بعد وفاته ليست جديدة على دوائر المحافظة ففي برلمان 2015 توفى النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، ودخل البرلمان عن طريق قائمة ائتلاف دعم مصر بمحافظة الدقهلية، وشغلت ابنته النائبة هالة السيد حسن مقعد والدها بعد وفاته وهي حاليا عضوة بالبرلمان والذي ستنتهي يناير المقبل.