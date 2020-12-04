شكرا لقرائتكم خبر عن دورة تدريبية في المهارات الإكلينيكية لممرضات عيادات تنظيم الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام فريق من قطاع تنظيم الاسرة بوزارة الصحة بتدريب ممرضات عيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات والمراكز الصحية علي المهارات الإكلينيكية وذلك بمركز التدريب. جاء ذلك في ظل التدريب المستمر علي رفع كفاءة فرق هيئة التمريض تحت رعاية الدكتور أحمد البرعي وكيل وزارة الصحة بالسويس. وقد قام بالقاء المحاضرات د. مريم مصطفي من الاداره المركزية لمكافحه العدوى بالوزارة، ودكتورة تسنيم محمد الفيشاوي اشراف مركزي من قطاع تنظيم الاسرة بالوزارة ودكتورة هويدا محمد حسن مدير تتظيم الاسره بالمديرية.

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