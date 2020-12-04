شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تطلق حملة لمواجهة العنف والتحرش بالمرأة فى القطارات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة سكك حديد مصر إطلاق حملة "السكة أمان" بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، ضمن الجهود الشاملة للمهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد لتقديم خدمات سكك حديدية عالية الجودة وآمنة وموثوقة للنساء والرجال على حد سواء وللحد من أى مضايقات أو حالات تحرش.

وأكدت الهيئة، في بيان اليوم، أنه تم إطلاق الحملة من محطة رمسيس، وتغطى خطوط مختلفة مثل إيتاى البارود، نكلا، كفر داوود، منوف، أشمون، وطنطا، لافتة إلى أن فى المحطات ستنشر فرق المتطوعين من المجلس القومى للمرأة والسكك الحديدية المصرية لنشر رسائل الحملة للتوعية بقضايا المرأة والتصدى لظاهرة التحرش بهدف تنمية الوعى ونشر ثقافة وسياسة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعى بين جمهور الركاب من مستخدمى السكك الحديدية.