شكرا لقرائتكم خبر عن "المترو" يوزع كمامات على شبابيك الحجز في المحطات لبيعها للركاب بـ 3 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شركة المترو على نظار المحطات ضرورة توفير كمامات فى شبابيك الحجز لبيعها للجمهور للوقاية ضد كورونا، مع ضرورة إبلاغ إدارة الشركة حالة نفاذ الكميات الموجودة في شبابيك الحجز لتزويدها بكميات جديدة. ودعت شركة المترو جمهور الركاب إلى ضرورة ارتداء الكمامات أثناء دخول المحطات، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا.

وأكدت شركة المترو توفير الكمامات بشبابيك الحجز بمحطات الخطوط الثلاثة لبيعها للجمهور بسعر 3 جنيهات وهو نفس سعر توريدها، وذلك ضمن إجراءات الوقاية ضد كورونا.

واستمرت شركة المترو فى توزيع عمال على مداخل المحطات للتنبيه على جمهور الركاب ومنع دخوله دون ارتداء كمامات طبية للوقاية من فيروس كورونا بالتنسيق مع شرطة المترو، تطيبقا لقرار مجلس الوزراء الخاص بالإجراءات الوقاية من الفيروس .

وشددت شركة المترو على المحطات بمنع الدخول الركاب بدون ارتداء كمامات على التعامل السريع مع أى زحام أمام شبابيك حجز التذاكر بالمحطات من خلال الدفع بعدد أكبر من الصرافين أوقات الزحام والذروة الصباحية والمسائية.