شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعلن تراجع الفقر وزيادة فى الأجور.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، انخفاض معدلات الفقر في مصر، مؤكدا أنها خطوة من ألف خطوة لتحقيق الهدف المنشود لوضع مصر في المكانة التي تستحقها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الخميس لإعلان أهم نتائج بحث الدخل والانفاق اليوم.



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وأشار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء إلى زيادة مخصصات الأجور فى الموازنة العامة 2020-2021 إلى 334 مليار جنيه هذا العام، حيث كانت 80 مليار قبل 2011 لكنها ارتفعت حاليا لنحو 334 مليار جنيه، مشيرا إلى أن معدلات التضخم تمت السيطرة عليها بشكل جيد.