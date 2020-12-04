شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه الشرب» بالشرقية تنصح المواطنين بالتعاقد على العداد الكودي المسبق الدفع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الشرقية، إن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة، قامت بتنفيذ حملة توعوية للمواطنين داخل مدينة أبوحماد لتعريفهم بأهمية الحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه، وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف الصحي والذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.

وأضاف أنه تم توزيع مطبوعات ومطويات توعوية على المواطنين بالشوارع والمحلات والأسواق، تحمل عدد من الرسائل التوعوية بأهمية الحفاظ على مياه الشرب وترشيد إستخدامها، بجانب التعريف بالخدمات التي تقدمها الشركة لمشتركيها.

وطالب فارس المواطنين الإهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من إهدار الماء والتعاقد مع العداد الكودي المسبق الدفع لما له من مميزات عديدة، أبرزها عدم الإحتياج للقارئ أو المحصل، بجانب إحتسابه للإستهلاك الفعلي للمشترك.