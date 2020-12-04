شكرا لقرائتكم خبر عن خطبة الجمعة بدسوق عن رفض الإسلام العدوان على الأعراض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الشيخ محمد يونس، خطيب الجمعة بمسجد السيدة عائشة بحي المشتل بمدينة دسوق، أن «ديننا الإسلامي الحنيف أكد على عدم العدوان على الأعراض، وأن الرسول صلي الله عليه وسلم أكد على ذلك في خطبته في حجة الوداع، حيث قال (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم)، وقال أيضا (لاتدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتي تستاذنوا)».

وأضاف أن «الإسلام حرص على صيانة الأعراض والحفاظ عليها، ووضع لنا ضوابط لتحول بيننا والفاحشة فشرع لنا الزواج ولولا الزواج لأصبحنا مثل الغرب لأن في الزواج عفة للفرج، ولولا الزواج لتقطعت الأنساب وإختلطت وأصبحت البشريه قطيعا من الحيوانات، وأكد أن الإسلام حرم الزنا ووضع لنا الضمانات لنبتعد عن الزنا ومنها التربية الدينية لشبابنا والخوف من الله».