شكرا لقرائتكم خبر عن تركيب إشارات ضوئية بشوراع القناطر الخيرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال اللواء محمد سالم رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، إنه يجرى الآن تركيب الإشارات المرورية المضيئة بطول كورنيش النيل بالمدينة وأمام مركز الشرطة في إطار خطة تطوير المنظومه المرورية وظهور المدينة بالمظهر اللائق كمدينة سياحية عريقة. وأوضح رئيس المدينة أن لجنه من إدارة مرور القليوبية تضم كلا من النقيبان على النواوى والسيد الدكرورى والدكتورمحمد علام نائب رئيس المدينه قامت بمتابعة الاعمال وفحص الاشارات التي تم تركيبها وتجربتها عمليا للتاكد من عملها. اشارات ضوئيه بشوارع القناطر الخيرية اشارات ضوئيه بشوارع القناطر الخيرية اشارات ضوئيه بشوارع القناطر الخيرية الوضع في مصر

اصابات 117,156

تعافي 103,082

وفيات 6,713

كانت هذه تفاصيل خبر تركيب إشارات ضوئية بشوراع القناطر الخيرية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.