شكرا لقرائتكم خبر عن تكثيف حملات النظافة والتطهير للمنشآت الخدمية والمدارس بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن محافظة الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من حملاتها اليومية لمتابعة أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشأت الصناعية،وتوعية المواطنين بضرورة إرتداء الكمامة الواقية في الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافة المنشآت، ومراعاة المسافات البينية والإبتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة.

ومن جانبه، قام محمد محمود، رئيس حى أول الزقازيق، بالتنسيق مع إدارة الأزمات والكوارث بالحى، بالمرور على أصحاب المحلات والمساجد والكافتريات والمقاهي لمنع التجمعات بداخلها، والتأكد من الإلتزام بإرتداء الكمامة الواقية، بالإضافة إلى متابعة أعمال رش وتعقيم مبنى ديوان رئاسة الحى، ومدرستي السادات الثانوية والنظام الإعدادية، للحد من إنتشار فيروس كورونا، وكذلك رش وتعقيم وتطهير مواقف وسيارات الميكروباص بنطاق الحى.

وتابع المحاسب على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، الإجراءات الإحترازية تعقيم ديوان عام مجلس المدينة ومباني الوحدة المحلية والتموين ،والجمعية الزراعية ومدارس عبدالعزيز درويش وأبوشوشة، والشهيد هاشم الرفاعي الإعدادية، ونقطة شرطة السعادات بكفر أيوب والمعهد الأزهري بقرية ميت حمل، ومبني الوحدة المحلية ومدرسة أولاد مهنا الإبتدائية رقم ٣، ومدرسة أولاد سيف الإبتدائية رقم ١ بقرية أولاد سيف، ومبني الوحدتين المحلية والصحية ومدرسة الشهيد مصطفي عبدربه بالبلاشون، ومبني الوحدة المحلية بأنشاص الرمل، ومبني الوحدة المحلية ومدرسة العبسي بقرية شبرا النخلة، ومدرسة أولاد مهنا الإعدادية المشتركة، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهه فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة أبناءنا الطلاب.

فيما وجه المهندس وجيه سعدون، رئيس مركز ديرب نجم، رؤساء الوحدات المحلية للمرور على المدارس والمنشآت الحكومية والخدمية والكافيهات والأسواق، للتأكد من إرتداء الكمامات الواقية، ونظافة دورات المياه والمكاتب، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وإتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية لمنع انتشار الفيروس حفاظا على صحة الجميع؛ وتابع الدكتور جلال عبدالكريم، رئيس مركز ومدينة أبوحماد، أعمال التطهير والتعقيم اليومي لمقر الوحدة المحلية بالعباسة، حرصاً على سلامة العاملين والمترددين.