شكرا لقرائتكم خبر عن شمس ساطعة وأجواء دافئة في أول أيام نوة قاسم بالإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الإسكندرية، اليوم الجمعة، استقرارا نسبيا في حالة للطقس وسطوع الشمش ما أدى لشعور المواطنين بأجواء دافئة على غير المتوقع، إذ يتزامن اليوم مع بدء أول أيام نوة «قاسم». فيما استمرت حركة الملاحة البخرية وكافة أعمال الصيد بصورة طبيعية حتى الآن.

ووفقا لجدول النوات بميناء الإسكندرية، تبدأ «نوة قاسم» يوم 4 ديسمبر، وتستمر عادة لمدة 5 أيام، ويصاحبها أمطار غزيرة وعواصف ورياح جنوبية غربية.

وتشير توقعات هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار فرص هطول الأمطار على الإسكندرية والسواحل الشمالية لمدة 4 أيام، تزامنا مع نوة «قاسم».

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والتأهب، وذلك تحسبا لهطول أمطار تزامنا مع «نوة قاسم».

وواصلت شركة الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء أعمال تطهير شنايش الأمطار، والبالغ عددها 32 ألف شنيشة و105 آلاف مطبق، فضلا عن وضع خطة تمركز لنحو 180 سيارة شفط.

ومن جانبه، قال المهندس أحمد جابر رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب بالاسكندرية إن الشركة أتمت إستعدادها لاستقبال نوة قاسم بالتتسيق مع جميع الجهات المعنية.

وأشار جابر، في تصريحات صحفية لــ«المصرى اليوم»، إلى انه سيتم تخفيف ضغوطات المياه في بعض المناطق اثناء هطول الامطار الغزيرة لاعطاء فرصة لشبكة الصرف الصحى لاستيعاب مياه الامطار.

شمس ساطعة وأجواء دافئة فى في أول أيام نوة "قاسم" بالاسكندرية– صور

شمس ساطعة وأجواء دافئة فى في أول أيام نوة "قاسم" بالاسكندرية– صور

شمس ساطعة وأجواء دافئة فى في أول أيام نوة "قاسم" بالاسكندرية– صور

شمس ساطعة وأجواء دافئة فى في أول أيام نوة "قاسم" بالاسكندرية– صور

شمس ساطعة وأجواء دافئة فى في أول أيام نوة "قاسم" بالاسكندرية– صور