شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب 25 موظفًا بشمال سيناء على التميز الإداري والإبداع المؤسسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات التابع لديوان عام محافظة شمال سيناء، برئاسة العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، رئيس مجلس إدارة المركز، دورة تدريبية حول «التميز الإداري والإبداع المؤسسي»، وذلك للعاملين في القطاع الحكومي.

وأكد عبدالمنعم إبراهيم أبورياش، مدير المركز، أن الدورة استهدف عدد 25 متدربا من ديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، بهدف الارتقاء وتحسين مستوى أداء الخدمات التي تقدم للمواطنين بالمحافظة ومراكزها الإدارية والقرى.

دورة التميز الإداري والإبداع المؤسسي

بدوره أكد معد ومقدم الدورة، أيمن علوي خبير التنمية البشرية، أن الدورة تأتي في إطار تنفيذ سلسلة برامج تنمية الموارد البشرية لموظفي الجهاز الإداري داخل ديوان عام المحافظ ومجالس المدن والوحدات التابعة لها، لتنمية وتحسين مستوى أداء الموظفين في تقديم الخدمات الحكومية الخاصة بالجمهور.

دورة التميز الإداري والإبداع المؤسسي

دورة التميز الإداري والإبداع المؤسسي

أضاف علوي، أن الدورة استمرت لمدة 5 أيام متتالية، حيث تم تدريب الموظفين على أهم المفاهيم الأساسية للتميز والإبداع ودورها في التطوير الإداري وتنمية الموارد البشرية والمتمثلة في إتقان وتنفيذ الخطوات العملية والعلمية لتطبيق نموذج التميز المناسب والمعد خصيصاً للمؤسسة، من خلال الاستفادة من النماذج العالمية السابقة التمكين من استخدام أفضل الأساليب والمنهجيات العلمية والعملية الحديثة التي ستساعد في تطوير القدرات الإبداعية أو قدرات المرؤوسين.

أشار علوي، إلى أنه بجانب المادة العلمية تم عقد عدة ورش عمل للوصول إلى النتائج المستهدفة وهي التعامل بأكثر فعالية وكفاءة مع المشاكل الإدارية بالمؤسسة، التعامل مع الأنواع المختلفة من معوقات الإبداع بقدرة أعلى، إقناع الرؤساء والمرؤوسين بمبادرات التميز والإبداع، اكتشاف القدرات والمهارات الذاتية الإبداعية واستغلالها بكفاءة وفاعلية، القدرة على قيادة مبادرات التميز والإبداع.

لفت علوي إلى أنه في نهاية الدورة تم تسليم المتدربين شهادات معتمدة من مركز تدريب علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات بديوان عام المحافظة.

دورة التميز الإداري والإبداع المؤسسي

دورة التميز الإداري والإبداع المؤسسي