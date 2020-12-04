شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تضبط عصابة للاتجار بالأعضاء البشرية بالدقي والجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت مباحث الأحداث بالداخلية في ضبط عصابة تتاجر بالأعضاء البشرية بالدقي والجيزة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما مكافحة الظواهر الإجرامية المتعلقة بإستغلال وإفساد الأحداث والاتجار بالبشر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الإجتماعى قيام (4) أشخاص (عاطلين وسيدتين "لهم معلومات جنائية") بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فى مجال الإتجار بالأعضاء البشرية متخذين من دائرة قسمى شرطة الدقى والجيزة ، مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وقيامهم بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية (كُلى) من خلال إستقطاب المجنى عليهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية، ودفعهممبلغ مالى للضحية ، عقب إتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها.

تم تحديد (8 حالات من المجنى عليهم) وبإستدعائهم حضر (شخصين لأحدهما معلومات جنائية) ، وأقرا بقيام أفراد التشكيل سالفى الذكر بالوساطة فى بيع (كُلاهم) مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد تبرعهما.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبط (3) من المتهمين وبمناقشتهم أقروا بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهم تخصص فى إستقطاب المجنى عليهم وحثهم على بيع أعضائهم البشرية (كُلى) مقابل مبالغ مالية ، عقب إتخاذهم إجراءات صورية تفيد تبرعهم بها، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.