هل يمكن إجراء الامتحان التجريبي لطلاب أولى ثانوي من المنزل؟.. وزير التعليم يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الفني، أنه يمكن إجراء الامتحان التجريبي لطلاب الصف الأول الثانوي من المنزل.
وأضاف شوقي في تصريحات خاصة لمصراوي، الجمعة، أن الامتحان يهدف لتدريب الطلاب على الامتحانات في شكلها الجديد، والتي تعقد إلكترونيا من خلال التابلت.
ونصح وزير التربية والتعليم، الطلاب بالتدريب على نظام الأسئلة الجديدة التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ، مضيفا:" لا داعي للغش، فالامتحان بدون درجات".
وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن جدول الامتحان التجريبي للصف الأول الثانوى العام، تمهيدا لعقد اختبار تجريبى، لتدريب الطلاب على نظام الأسئلة الجديدة.
وتبدأ الامتحانات التجريبية 15 ديسمبر الجاري.
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