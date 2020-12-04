محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية في أسوان، سيارة ربع نقل بداخلها كمية متنوعة من المخدرات بدائرة مركز شرطة إدفو. كانت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة إدفو بمديرية أمن أسوان والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز؛ تمكنت من ضبط 18 لفافة لنبات البانجو المخدر وزنت 35 كيلو جرام، 10 طُرب لمخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام، هاتفان محمول) داخل سيارة ربع نقل محملة بمحاصيل زراعية يستقلها ( حاصلين على دبلوم - مقيمان بدائرة مركز شرطة قفط بمحافظة قنا ) حال تواجدهما بدائرة المركز. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف التواجد الأمني والمرورات بدوائر مراكز وأقسام الشرطة.

كانت هذه تفاصيل خبر "حشيش وبانجو في المحصول".. كشف حيلة عاطلين حاولا تهريب المخدرات في أسوان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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