"اشحنلي كارت".. حيلة شاب انتحل صفة فتاة للنصب على راغبي المتعة الحرام على فيس بوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الآداب القبض عل شاب انتحل صفة فتاة ويدير صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للنصب على راغبي المتعة المُحرمة في الفيوم.

أكدت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك “بمسمى إحدى الفتيات تدعو من خلاله لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية تُحول لمنشئ الصفحة في صورة "كروت شحن".

بإجراء التحريات أمكن تحديد هوية صاحب الحساب وتبين أنه (أحد الأشخاص – مقيم بالفيوم).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الفيوم أمكن ضبطه بمحيط منطقة سكنه، وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء وإدارة العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من بينهم الصفحة، وقيامه بوضع صور وهمية لفتيات تحصل عليها عبر الإنترنت، يدعو من خلالها الراغبين في ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية تُحول له في صورة كروت شحن وعقب تحويل الرصيد له يقوم من خلال خاصية بالهاتف المحمول الخاص به بتغيير صوته والتواصل مع متابعيه هاتفياً.

كما تم ضبط "3" هاتف محمول " أحدهم يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم" وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.