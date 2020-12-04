محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية . وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 225 قطعة سلاح ناري، 275 قضية مخدرات وتنفيذ 77857 حكم قضائي متنوع. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحاضر اللازمة حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.

كانت هذه تفاصيل خبر في حملة الـ 24 ساعة.. ضبط 255 قطعة سلاح و275 قضية مخدرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.