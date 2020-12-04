شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة إسنا جنوب الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح محمد سيد سليمان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا بجنوب الأقصر، بأنه بالتنسيق مع محافظ الأقصر، تمت الموافقة على المخطط الاستراتيجى للمدينة، مؤكدًا أهمية المخططات الاستراتيجية، التي تُعد حجر أساس للتنمية العمرانية، ومكونًا رئيسيًا لتنفيذ خطط التنمية الشاملة، وكذلك القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والحفاظ على حق الدولة.

وأضاف أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا نجحت، وبعد جلسة الاستماع، التي تم عقدها في 26-2-2020 الماضى، بديوان مركز ومدينة إسنا، لمناقشة المخطط الاستراتيجي العام لمدينة إسنا، في اعتماد خرائط المخطط الاستراتيجي للمدينة، التى تضمنت: إضافة وتوسعة الحيز العمراني ليكون على مساحة 838 فدانًا، موضحًا أن الارتفاعات ستكون مرتين عرض الشارع بدلًا من مرة ونصف عرض الشارع، بجانب الموافقة على قيد الارتفاع بـ21 مترًا من مستوى سطح الأرض بدلًا من 13 مترًا، بالإضافة إلى استخدامات الأراضي مختلطة تجاري وسكنى بدلًا من كونها «تجاري» فقط أو «سكنى» فقط، وتابع أن المشروعات الخدمية يتم توطينها على أراضي أملاك دولة، كما أن موقع الخدمة يعبر عن موقع جغرافي وليس محلًا هندسيًا.