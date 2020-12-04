شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط مسابقة الموظف المثالى بجامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع إعلان قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، عن تنظيم إدارة المشروعات البيئية، بالتعاون مع إدارات القطاع "مسابقة الموظف المثالي" لجامعة حلوان على مستوى الكليات والإدارات العامة لعام 2020، يرصد الخليج 365 شروط ومعايير التقدم للمسابقة:



1 - أن يكون المرشح حاصلا على دورات تدريبية خلال آخر عامين

2 - أن يكون حصل على أقل من رصيد الإجازات خلال العام

3 - أن يكون آخر تقريرين سنوى بدرجة امتياز

4 -ألا يكون قد وقع عليه أية جزاءات

5 - أن يكون المرشح تقديم بنموذج تطوير مقترح للإدارة التى يعمل بها

6 - أن يكون قد ساهم فى أعمال تطوير خاصة موثقة بأنشطة الإدارة والالتزام بالانتهاء من الأعمال الموكلة إليه فى المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة.

وكانت أكدت جامعة حلوان، أن اختيار الموظف المثالى سيكون فى ضوء المعايير السابقة من خلال لجنة تحكيم مشكلة لتقييم واختيار الفائزين بالمسابقة.