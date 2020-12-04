شكرا لقرائتكم خبر عن عميد آثار القاهرة يؤكد 50% من اختبارات الميد تيرم تتم بمنصة بلاك بورد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد رجب، عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة، أن هناك انتظاما فى إتمام امتحانات الميد تيرم بالنسبة لطلاب الكلية لافتا إلى أن الاختبارات انطلقت السبت الماضى، على أن تنتهى يوم الإثنين المقبل، موضحا أن 50% منها يتم حضوريا و50% اون لاين من خلال منصة الجامعة التعليمية البلاك بورد.

وأضاف الدكتور أحمد رجب، لـ" البوم السابع " أنه بالنسبة للاختبارات الحضورية تراعى الكلية إجراءات الوقاية من كورونا بحيث يتم توزيع الطلاب على القاعات بنسبة 25% من القدرة الاستيعابية القاعات مع توفير الكاشف الحرارى وتعقيم المكان بين الامتحانات وتواجد طبيب لمتابعة الطلاب مؤكدا أنه لا يوجد أى حالات اشتباه أو حالات مرضية بالكلية.

وذكر عميد كلية الآثار بجامعة القاهرة أن بالنسبة لاختبارات الميد تيرم اون لاين تسير بشكل جيد أيضا لأن غالبية الطلاب حصلوا على الباسورد فى إطار سياسة الجامعة لتطبيق منظومة التعليم الهجين، مؤكدا أن الامتحان لاقى استحسان لدى الطلاب والأساتذة.